Триппьер может вернуться в Англию

Защитник «Атлетико» Киран Триппьер может перейти в «Манчестер «Юнайтед», сообщает Telegraph.

Как сообщает источник, манкунианцы хотят усилить конкуренцию Аарону Ван-Биссаке на фланге, поэтому задумываются о возвращении 30-летнего англичанина.

В нынешнем сезоне Триппьер провел 10 матчей в ла лиге и отдал три результативные передачи. Футболист является воспитанником «Манчестер Сити».