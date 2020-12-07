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Триппьер может вернуться в Англию

7 декабря 2020, 08:19
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Защитник «Атлетико» Киран Триппьер может перейти в «Манчестер «Юнайтед», сообщает Telegraph.

Как сообщает источник, манкунианцы хотят усилить конкуренцию Аарону Ван-Биссаке на фланге, поэтому задумываются о возвращении 30-летнего англичанина.

В нынешнем сезоне Триппьер провел 10 матчей в ла лиге и отдал три результативные передачи. Футболист является воспитанником «Манчестер Сити».

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