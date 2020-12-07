Триппьер может вернуться в Англию
7 декабря 2020, 08:19
Защитник «Атлетико» Киран Триппьер может перейти в «Манчестер «Юнайтед», сообщает Telegraph.
Как сообщает источник, манкунианцы хотят усилить конкуренцию Аарону Ван-Биссаке на фланге, поэтому задумываются о возвращении 30-летнего англичанина.
В нынешнем сезоне Триппьер провел 10 матчей в ла лиге и отдал три результативные передачи. Футболист является воспитанником «Манчестер Сити».
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