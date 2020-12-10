Три клуба серии А интересуются сербским вундеркиндом
Защитник молодежной команды «Црвены Звезды» Андрей Джурич может перейти в один из клубов серии А, сообщает Calciomercato.
По данным источника, 17-летним сербом интересуются «Аталанта», «Сассуоло» и «Удинезе». Все они ждут, пока футболисту исполнится 18 лет, чтобы была возможность подписать полноценный контракт.
В нынешнем сезоне чемпионата Сербии Джурич на поле не появлялся.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю