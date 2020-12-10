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Три клуба серии А интересуются сербским вундеркиндом

10 декабря 2020, 12:53
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Защитник молодежной команды «Црвены Звезды» Андрей Джурич может перейти в один из клубов серии А, сообщает Calciomercato.

По данным источника, 17-летним сербом интересуются «Аталанта», «Сассуоло» и «Удинезе». Все они ждут, пока футболисту исполнится 18 лет, чтобы была возможность подписать полноценный контракт.

В нынешнем сезоне чемпионата Сербии Джурич на поле не появлялся.

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