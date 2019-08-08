Трансферы Луиза, Ивоби и еще двух игроков ожидают подтверждения до 21.00 мск

Как сообщает Sky Sports, еще четыре трансфера в английской лиге ожидают подтверждения. В их числе переход Давида Луиза из "Челси" в "Арсенал" и Алекса Ивоби из "Арсенала" в "Эвертон".

Трансферное окно уже закрыто, но стороны до дэдлайна успели подать заявку в премьер-лигу. Согласно регламенту, у клубов есть время до 21.00 по московскому времени, чтобы подтвердить сделки и оформить их.

Кроме двух указанных выше трансферов, подтверждения также ожидают переход Мухамеда Бешича из "Эвертона" в "Шеффилд Юнайтед", а также Меритана Шабани из "Баварии" в "Вулверхэмптон".

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