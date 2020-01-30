Трансфер полузащитника «Генка» может стать рекордным в истории «Шеффилд Юнайтед»

«Шеффилд Юнайтед» близок к подписанию полузащитника «Генка» Сандера Берге, сообщает Sky Sports.

По данным источника, сумма трансфера может превысить клубный рекорд. Он был установлен в 2019 году, когда «клинки» заплатили «Суонси» 20 миллионов фунтов за Оливер Макберни. Игрок «Генка» считается одним из самых талантливых молодых игроков Европы.

21-летний норвежец в текущем сезоне провел 31 матч за «Генк» во всех турнирах и забил четыре мяча.