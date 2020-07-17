Трансфер Осимена в «Наполи» может сорваться из-за зарплаты

Трансфер форварда «Лилля» Виктора Осимена в «Наполи» может сорваться, сообщает L'Equipe.

По сведениям источника, проблемой может стать то, что неаполитанцы отказываются увеличить зарплату, уже согласованную с предыдущим агентом 21-летнего нигерийца. «Наполи» уже согласился на 3,5-4 млн евро плюс до 2 млн евро в виде бонусов, однако новый агент пообещал игроку зарплату в 5 млн евро.

Также на форварда претендуют «МЮ» и «Ливерпуль».

На счету Осимена 18 голов и 6 результативных передач в 38 матчах за «Лилль» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 27 миллионов фунтов.