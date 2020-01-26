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Трансфер Джана в «Боруссию» под угрозой, клуб не может договориться с «Ювентусом»

26 января 2020, 16:16
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Дортмундская «Боруссия» все еще не достигла договоренности с «Ювентусом» по трансферу 26-летнего полузащитника «старой синьоры» Эмре Джана, сообщает Tuttomercatoweb.

По словам источника, «Ювентус» хочет получить за немца 30 миллионов евро, в то время как дортмундцы готовы предложить лишь 20 миллионов.

В сезоне-2019/20 Джан появлялся в составе «Ювентуса» в 8 матчах, в которых не отметился результативными действиями. Портал transfermarkt.com оценивает стоимость немца в 30 миллионов евро.

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