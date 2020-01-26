«Тоттенхэм» запросил стоимость 22-летнего нападающего ПСВ
26 января 2020, 18:23
ПСВ подтвердил Sky Sports информацию о том, что «Тоттенхэм» отправил нидерландскому клубу запрос на трансфер 22-летнего нападающего Стевена Бергвайна.
Источник отмечает, что Бергвайн отсутствует в заявке на матч 20-го тура чемпионата Голландии ПСВ — «Твенте».
В сезоне-2019/20 Бергвейн провел 29 матчей за ПСВ, в которых отличился 6 забитыми мячами и 13 голевыми передачами. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 35 миллионов евро.
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