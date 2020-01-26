«Тоттэнхэм» ведет переговоры с «Реалом» о трансфере Бэйла

«Тоттенхэм» начал переговоры с «Реалом» по поводу трансфера нападающего Гарета Бэйла, утверждает Daily Express. Сообщается, что Жозе Моуринью хочет видеть форварда в команде.

Португальский специалист стремится усилить состав «шпор» до закрытия зимнего трансферного окна. Стороны уже ведут переговоры о переходе, но зарплата валлийского нападающего в 650 тысяч фунтов в неделю может стать проблемой для английского клуба.

В текущем сезоне 30-летний форвард забил 2 гола и отдал 2 результативных передачи в чемпионате Испании.