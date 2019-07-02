"Тоттенхэм" подтвердил переход Ндомбеле

"Тоттенхэм" подписал контракт с полузащитником "Лиона" Танги Ндомбеле, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение будет действовать до 2025 года.

✍️ We are delighted to announce the signing of Tanguy Ndombele from Olympique Lyonnais.



🇫🇷 The France international central midfielder has signed a contract with the Club until 2025.#WelcomeTanguy ⚪️ #COYS pic.twitter.com/5GhqGi1q5g — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 2 июля 2019 г.



Финансовые условия сделки не разглашаются. По информации Sky Sports, "шпоры" заплатили за него 65 миллионов фунтов.

22-летний футболист в прошлом сезоне провел 49 матчей за "Лион" во всех турнирах и забил три мяча при восьми голевых передачах.

Чемпионат Англии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр