«Тоттенхэм» может приобрести Пентека или Габриэла Баброзу из-за травмы Кейна

«Тоттенхэм» ищет замену для нападающего Харри Кейна в связи с его травмой, сообщает Team Talk.

Сообщается, что «шпоры» составили список потенциальных приобретений. В него входят нападающие Кшиштоф Пентек («Милан») и Габриэл Барбоза («Интер»). Главный тренер «шпор» Жозе Моуринью намерен подписать одного из форвардов в зимнее трансферное окно.

24-летний поляк в текущем сезоне провел 17 матчей за «Милан» и забил четыре мяча. 23-летний бразилец, известный также по прозвищу «Габигол», принадлежит «Интеру», а прошлый год провел в аренде во «Фламенго». В его активе 41 матч, 34 гола и 11 голевых передач. Вместе с командой он выиграл чемпионат Бразилии и Кубок Либертадорес.