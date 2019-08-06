"Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед" пытаются подписать Бруну Фернандеша

"Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед" продолжают борьбу за капитана "Спортинга" Бруну Фернандеша. Как сообщает A Bola, представители "шпор" находятся в Лиссабоне и пытаются уговорить "львов" отпустить футболиста. По данным источника, "Тоттенхэм" повысил сумму предложения до 65 миллионов евро. Но немедленно готов выплатить лишь 50 миллионов, а еще 15 миллионов – в виде бонусов за различные показатели.

"Манчестер Юнайтед" потенциально готов заплатить до 80 миллионов евро, однако пока не сделал конкретного предложения и пытается наладить взаимопонимание с игроком и "Спортингом".