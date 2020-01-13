«Тоттенхэм» хочет продать Эриксена в «Интер» за 20 миллионов фунтов

«Тоттенхэм» готов расстаться с полузащитником Кристианом Эриксеном, сообщают британские СМИ.

По информации The Times, футболист договорился о контракте c «Интером». Его зарплата составит около 100 тысяч фунтов в неделю «чистыми». Контракт будет рассчитан на четыре года.

«Шпоры» хотят продать игрока за сумму около 20 миллионов фунтов в январе, чтобы он не ушел как свободный агент в конце нынешнего сезона, когда у него закончится контракт.

27-летний датчанин в текущем сезоне провел 25 матче за «Тоттенхэм» во всех турнирах и забил три мяча при трех голевых передачах.