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«Тоттенхэм» хочет приобрести защитника «Лейпцига» Упамекано

12 февраля 2020, 17:29
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Защитник «Лейпцига» Дайот Упамекано входит в сферу интересов «Тоттенхэма», сообщают британские СМИ.

По данным Daily Mail, игрока хочет видеть в своей команде главный тренер «шпор» Жозе Моуринью. Скауты клуба побывали на матче «Лейпцига» с «Баварией» (0:0). Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны «Арсенала». Сумма отступных в контракте игрока — 50 миллионов фунтов, но «Тоттенхэм» хочет договориться о скидке.

21-летний француз в текущем сезоне провел 24 матча за «Лейпциг» и сделал один результативный пас.

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