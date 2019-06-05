"Тоттенхэм" хочет получить за Эриксена 120 миллионов евро, "Реал" готов заплатить только 90 миллионов

Переход полузащитника "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена в "Реал" находится под угрозой срыва. По информации El Confidencial, президент "шпор" Дэниэль Леви ценит талант полузащитника сборной Дании, поэтому не готов расстаться с игроком менее, чем за 120 миллионов евро. Мадридский же клуб не намерен тратить на покупку хавбека более 90 миллионов евро.

В сезоне-2018/19 Эриксен провел за "шпор" 51 матч во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 17 голевых передач. Контракт датчанина с "Тоттенхэмом" действует до 30 июня 2020 года. Портал transfermarkt.de оценивает хавбека в 85 миллионов евро.

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