«Тоттенхэм» готов включить Уокера-Питерса в сделку по Хейбьергу

Полузащитник «Саутгемптона» Пьер-Эмиль Хейбьерг может перейти в «Тоттенхэм», сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, лондонский клуб может включить в сделку по 24-летнему датчанину защитника Кайла Уокера-Питерса, который находится в аренде в «Саутгемптоне». Сам игрок хотел бы перейти в команду Жозе Моуринью.

В текущем сезоне Хейбьерг провел 36 матчей во всех турнирах, в которых сделал голевую передачу и заработал пять желтых карточек.