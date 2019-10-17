«Тоттенхэм» готов подписать Иско, если Эриксен перейдет в «Реал»

Полузащитник «Реала» Иско может продолжить карьеру в «Тоттенхэме», утверждает Daily Express. По информации СМИ, «шпоры» готовы подписать 27-летнего испанца в случае ухода хавбека Кристиана Эриксена?, на которого претендуют «сливочные».

Контракт с 27-летним датским футболистом истекает в конце июня 2020 года.

В текущем сезоне Иско провел всего три матча за «Реал» в чемпионате Испании, проведя в общей сложности 104 минуты на поле. Хавбек устал от нехватки практики.

Контракт Иско с «Реалом» действует до 30 июня 2022 года. Портал transfermarkt.de оценивает футболиста в 60 миллионов евро.