«Торпедо» подписало 18-летнего вратаря «Локомотива»

Вратарь «Локомотива» Виталий Ботнарь подписал контракт с «Торпедо», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 18-летним голкипером рассчитано до мая 2022 года.

— Я очень рад перейти в такой большой клуб, как «Торпедо», — цитирует Ботнаря официальный сайт «Торпедо». — Ранее я, в основном, играл только на юношеском и детском уровне. Думаю, для меня это будет бесценный опыт, и я постараюсь справиться с переходом во взрослый футбол, потому что в России с этим есть определенные проблемы.

— Что ты знал о «Торпедо» до того, как подписать соглашение?

— Слышал, что болельщики черно-белых конфликтуют с поклонниками одного клуба (смеется). Я играл против «Торпедо» на юношеском уровне, это всегда была цепкая команда, с характером, которую непросто было переиграть. Знаю, что у клуба много болельщиков, даже мои друзья поддерживают эту команду и очень обрадовались, что я сюда перешел. За ФНЛ я пристально не следил, но в курсе, что «Торпедо» находится вверху турнирной таблицы, перед клубом стоят серьезные задачи.

— Тебе известно что-нибудь о тех, с кем тебе предстоит конкурировать за место в составе?

— Нет, знаком только с тренером вратарей Алексеем Поляковым, который ранее был в структуре «Казанки». Я работал под его руководством, он очень хороший и добрый человек.