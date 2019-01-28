Томас Тухель: "Искал Паредеса в душевой, в раздевалке, у врачей, но его нигде нет!"

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель на пресс-конференции после матча чемпионата Франции с "Ренном" (4:1) ответил на вопрос о готовящемся трансфере полузащитника "Зенита" Леандро Паредеса. Ранее "СЭ" сообщал, что аргентинец покинул Катар, где питерцы находятся на сборе.

- Уже несколько дней жду Паредеса, но его все нет, - заявил Тухель в эфире Canal+. - Я искал его в душевой, в раздевалке, у врачей, у вратарей, но его нигде нет!

Аргентинец подпишет контракт на 4,5 года, сине-бело-голубые получат в качестве компенсации 40 миллионов евро. Также соглашение предусматривает выплату питерцам еще до 7,5 миллионов в качестве бонусов за достижения футболиста в составе новой команды.

В этом сезоне Паредес провел за "Зенит" 22 официальные встречи, забив 4 мяча и сделав 5 голевых передач.

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