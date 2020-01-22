«Томь» расторг контракт с Житневым
08:35
Нападающий «Томи» Максим Житнев покинул клуб, сообщается на официальном сайте команды.
Контракт с 29-летним форвардом расторгнут по обоюдному согласию сторон. Ожидается, что он продолжит карьеру в Казахстане.
Житнев выступал за «Томь» с лета 2019 года. В 18 матчах ФНЛ нападающий забил 4 гола и сделал результативную передачу.
Дополнительная информация
https://fctomtomsk.ru/ru/news/content/maksim-zhitnev-pokinul-tom-2020-01-22
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