Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

«Томь» расторг контракт с Житневым

08:35
Теги:

Нападающий «Томи» Максим Житнев покинул клуб, сообщается на официальном сайте команды.

Контракт с 29-летним форвардом расторгнут по обоюдному согласию сторон. Ожидается, что он продолжит карьеру в Казахстане.

Житнев выступал за «Томь» с лета 2019 года. В 18 матчах ФНЛ нападающий забил 4 гола и сделал результативную передачу.

Дополнительная информация

https://fctomtomsk.ru/ru/news/content/maksim-zhitnev-pokinul-tom-2020-01-22

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир