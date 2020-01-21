«Томь» объявила о подписании двух бывших игроков «Зенита»
Защитник Андрей Иванов и нападающий Павел Долгов стали игроками «Томи», информирует пресс-служба команды из Томска. Соглашения с футболистами рассчитаны до конца сезона.
Первую половину нынешнего сезона 2019/2020 23-летний Долгов провел в «Енисее», за который сыграл 15 матчей и забил 1 гол.
Последней командой 25-летнего Иванова был «Гомель», за который он провел 12 матчей.
Иванов и Долгов ранее выступали за «Зенит».
?Официально: Андрей Иванов и Павел Долгов стали футболистами «Томи» — https://t.co/9Xqga3RE89— ФК «Томь» Томск (@fctomtomsk) January 21, 2020
?Контракты с новичками рассчитаны до конца сезона. Оба игрока пришли в команду свободными агентами.
?Добро пожаловать в «Томь»! pic.twitter.com/KDw2DAJ5Ae
Дополнительная информация
https://fctomtomsk.ru/ru/news/content/andrei-ivanov-i-pavel-dolgov-stali-futbolistami-tomi-2020-01-21