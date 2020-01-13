Тодибо прибыл на медосмотр перед переходом в «Шальке»

Защитник «Барселоны» Жан-Клер Тодибо сегодня пройдет медосмотр в «Шальке», сообщают немецкие СМИ.

По данным Bild, футболист прибыл в Дюссельдорф, после чего отправится на медобследование перед переходом в клуб из Гельзенкирхена. Если медосмотр не выявит серьезных проблем со здоровьем, он перейдет в немецкий клуб на правах аренды до конца нынешнего сезона. Ранее футболистом интересовался «Милан», но «Барса» не захотела включать в контракт опцию выкупа. «Шальке» на таком условии не настаивал.

20-летний француз в текущем сезоне провел три матча за «Барселону» во всех турнирах.