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Тодибо прибыл на медосмотр перед переходом в «Шальке»

13:30
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Защитник «Барселоны» Жан-Клер Тодибо сегодня пройдет медосмотр в «Шальке», сообщают немецкие СМИ.

По данным Bild, футболист прибыл в Дюссельдорф, после чего отправится на медобследование перед переходом в клуб из Гельзенкирхена. Если медосмотр не выявит серьезных проблем со здоровьем, он перейдет в немецкий клуб на правах аренды до конца нынешнего сезона. Ранее футболистом интересовался «Милан», но «Барса» не захотела включать в контракт опцию выкупа. «Шальке» на таком условии не настаивал.

20-летний француз в текущем сезоне провел три матча за «Барселону» во всех турнирах.

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