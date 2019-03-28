Тибо Куртуа: "Хочу, чтобы Азар приехал в "Реал"

Вратарь "Реала" Тибо Куртуа назвал нападающего "Челси" Эдена Азара своим близким другом и хочет, чтобы форвард перешел в мадридский клуб, информирует RMC Sport. Ранее в прессе говорили о том, что "сливочные" готовы приобрести 28-летнего бельгийца.

С 2014 по 2018 года Куртуа и Азар вместе выступали за "Челси". Оба футболиста защищают цвета сборной Бельгии.

– Я не знаю о его будущем. Не в курсе, хочет ли "Реал" подписать его, но Азар – один из моих близких друзей в футболе, поэтому я хочу, чтобы он приехал в "Реал", – цитирует Куртуа RMC Sport.

В текущем сезоне Азар сыграл в 39 матчах за "Челси", забил 16 голов и отдал 11 голевых передач.

Портал transfermarkt.de оценивает стоимость нападающего в 150 миллионов евро.

Все о трансферах – здесь