Тиагу Силва может вернуться в «Милан»

Капитан «ПСЖ» Тиагу Силва может продолжить карьеру в «Милане». Об этом заявил агент 35-летнего защитника Пауло Тоньетто.

— В футболе все возможно, но нужно подождать, что произойдет в связи с коронавирусом, — цитирует milannews.it Тоньетто. — Он очень уважает «Милан», годы в этом клубе определили его карьеру. Он знает, что фанаты очень уважают его.

Тиагу Силва, числившийся в составе московского «Динамо» в сезоне-2005, выступал в «Милане» с 2009 по 2012 год, после чего перешел в «ПСЖ».