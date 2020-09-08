Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

Тете, которым интересовался «Спартак», близок к переходу в «Фулхэм»

8 сентября 2020, 16:31
Теги:

Защитник «Лиона» Кенни Тете может продолжить карьеру в Англии, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, 24-летний голландец близок к переходу в «Фулхэм», который вернулся в АПЛ. Ранее сообщалось об интересе к Тете со стороны «Спартака», однако сделка тормозит из-за переговоров с агентом футболиста Мино Райолой.

Тете выступает за «Лион» с июля 2017 года. В минувшем сезоне он провел за французский клуб 28 матчей во всех турнирах и сделал 1 результативную передачу.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
6
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир