Тете, которым интересовался «Спартак», близок к переходу в «Фулхэм»

Защитник «Лиона» Кенни Тете может продолжить карьеру в Англии, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, 24-летний голландец близок к переходу в «Фулхэм», который вернулся в АПЛ. Ранее сообщалось об интересе к Тете со стороны «Спартака», однако сделка тормозит из-за переговоров с агентом футболиста Мино Райолой.

Тете выступает за «Лион» с июля 2017 года. В минувшем сезоне он провел за французский клуб 28 матчей во всех турнирах и сделал 1 результативную передачу.