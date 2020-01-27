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Сусо согласовал условия контракта с «Севильей»

27 января 2020, 17:14

Нападающий «Милана» Сусо продолжит карьеру в «Севилье», утверждает La Gazzetta dello Sport. 26-летний форвард подпишет контракт на 4,5 сезона. Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 30 миллионов евро.

При этом «Севилья» возьмет Сусо в аренду на 18 месяцев с обязательным выкупом.

Сусо перешел в «Милан» в 2015 году из «Ливерпуля».

В сезоне-2019/20 Сусо принял участие в 17 матчах в составе «Милана», на счету испанца 1 гол и 2 результативных передачи. Портал transfermarkt.com оценивает стоимость нападающего в 30 миллионов евро.

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