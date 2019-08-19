Сульшер заявил, что Погба останется в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер сделал высказался о будущем полузащитника Поля Погба. Он заявил, что француз остается в команде.

— Вы, журналисты, все время ставите вопросы о будущем Погба, — цитирует специалиста As. — Еще не было ни одной пресс-конференции, на которой я не отвечал бы на вопросы о нем. 80 процентов его ответов журналистам говорят о том, что он наслаждается временем, проведенным в команде. Я абсолютно не беспокоюсь по поводу Погба. Считаю, что он останется.

26-летний Поль Погба в прошлом сезоне провел 47 матчей за «МЮ», забил 16 мячей и сделал 11 голевых передач. Его контракт с английским клубом действует до 30 июня 2021 года, а трансферная стоимость, по данным transfermarkt, составляет 100 миллионов евро. Ранее сообщалось, что его хочет приобрести «Реал».

Чемпионат Англии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр