Сульшер прокомментировал информацию о возможном уходе Санчеса из «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер после ничейного результата в матче 2-го тура чемпионата Англии против «Вулверхэмптона» (1:1) прокомментировал слухи о возможном уходе форварда Алексиса Санчеса.

Ранее сообщалось, что 30-летний Санчес может перейти в «Интер».

«Что ж, до закрытия трансферного окна осталось еще несколько недель, и есть шанс, что некоторые клубы проявят интерес к Санчесу, так что посмотрим, что получится. Не могу сказать больше того, что вы знаете», — приводит слова Сульшера Sky Sports.