17:12 31 января | Футбол — Трансферы

Суарес будет выступать под 22-м номером в "Арсенале"

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Полузащитник Денис Суарес, который сегодня перешел на правах аренды из "Барселоны" в "Арсенал", будет выступать под 22-м номером в лондонской команде, сообщает Твиттер "канониров".

Ранее под этим номером играли нападающий Яя Саного, а также защитники Олег Лужный и Гаэль Клиши.

 

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