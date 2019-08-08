"Стоук Сити" арендовал Картера-Викерса у "Тоттенхэма"

Защитник "Тоттенхэма" Кэмерон Картер-Викерс перешел в "Стоук Сити" на правах аренды, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на один сезон.

.@cameroncv2 has today joined Stoke City on loan from @SpursOfficial#SCFC 🔴⚪️ — Stoke City FC (@stokecity) August 8, 2019

21-летний американец в прошлом сезоне выступал в аренде за "Суонси". Он провел 33 матча во всех турнирах.

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