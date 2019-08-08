16:45 8 августа | Футбол — Трансферы

"Стоук Сити" арендовал Картера-Викерса у "Тоттенхэма"

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Защитник "Тоттенхэма" Кэмерон Картер-Викерс перешел в "Стоук Сити" на правах аренды, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на один сезон.

21-летний американец в прошлом сезоне выступал в аренде за "Суонси". Он провел 33 матча во всех турнирах.

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https://www.sport-express.ru/football/england/

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