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Старридж уже в Турции для перехода в «Трабзонспор». Фото

20 августа 2019, 10:25
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Бывший форвард «Челси» и «Ливерпуля» Дэниэл Старридж прилетел в Турцию для перехода в «Трабзонспор», cоответствующим фото поделился Yeni Safak Spor в Twitter.

29-летний Старридж остался без клуба летом 2019 года, когда «Ливерпуль» не стал продлевать контракт с игроком. За английский клуб Дэниел сыграл 160 матчей и забил 67 голов, став в 2019 году победителем Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что футболиста предлагали «Монако». Однако главный тренер монегасков Леонарду Жардим не заинтересовался Старриджем.

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