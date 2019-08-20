Старридж уже в Турции для перехода в «Трабзонспор». Фото
20 августа 2019, 10:25
Бывший форвард «Челси» и «Ливерпуля» Дэниэл Старридж прилетел в Турцию для перехода в «Трабзонспор», cоответствующим фото поделился Yeni Safak Spor в Twitter.
29-летний Старридж остался без клуба летом 2019 года, когда «Ливерпуль» не стал продлевать контракт с игроком. За английский клуб Дэниел сыграл 160 матчей и забил 67 голов, став в 2019 году победителем Лиги чемпионов.
Ранее сообщалось, что футболиста предлагали «Монако». Однако главный тренер монегасков Леонарду Жардим не заинтересовался Старриджем.
Daniel Andre Sturridge. pic.twitter.com/WQGJAs9a5Z— Yeni ?afak Spor (@yenisafakspor) August 19, 2019
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