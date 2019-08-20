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«Спортинг» хочет арендовать Симеоне

20 августа 2019, 13:49
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«Спортинг» проявляет интерес к нападающему «Фиорентины» Джованни Симеоне, сообщает La Nazione. По данным источника, лиссабонский клуб уже начал переговоры с итальянской стороной, чтобы обсудить аренду 24-летнего сына главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне.

Контракт Симеоне-младшего с «Фиорентиной» рассчитан до 2023 года. В Италии им интересуются «Лацио»?, «Кальяри» и «Сассуоло». В прошлом сезоне в серии А он провел 36 матчей, забив шесть мячей.

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