«Спортинг» хочет арендовать Симеоне

«Спортинг» проявляет интерес к нападающему «Фиорентины» Джованни Симеоне, сообщает La Nazione. По данным источника, лиссабонский клуб уже начал переговоры с итальянской стороной, чтобы обсудить аренду 24-летнего сына главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне.

Контракт Симеоне-младшего с «Фиорентиной» рассчитан до 2023 года. В Италии им интересуются «Лацио»?, «Кальяри» и «Сассуоло». В прошлом сезоне в серии А он провел 36 матчей, забив шесть мячей.