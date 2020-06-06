Sport.es: «Барселона» отказалась продавать Фати за 100 миллионов евро

«Барселона» отказалась от предложения продать нападающего Ансу Фати за 100 миллионов евро, сообщает Sport.es.

По данным источника, предложение поступило от европейского клуба. Его название не уточняется. Президент «Барсы» Хосеп Мария Бартомеу сходу отверг предложение и заявил, что Фати не продается.

17-летний футболист с испанским паспортом в текущем сезоне провел 24 матча за «Барселону» во всех турнирах и забил пять мячей при одной голевой передаче.