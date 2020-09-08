«Специя» подписала вратаря «ПСВ» Зута
8 сентября 2020, 20:13
Вратарь «ПСВ» Йерун Зут подписал контракт со «Специей», сообщается на официальном сайте клуба.
Соглашение 29-летнего голландца рассчитано на два года. Для «Специи» это первый сезон в серии А.
Зут с января 2020 года выступал в аренде у «Утрехта». Всего на его счету 27 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 33 мяча.
?? @JRZoet ? il nuovo portiere delle Aquile??— Spezia Calcio (@acspezia) September 8, 2020
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