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«Специя» подписала вратаря «ПСВ» Зута

8 сентября 2020, 20:13
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Вратарь «ПСВ» Йерун Зут подписал контракт со «Специей», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение 29-летнего голландца рассчитано на два года. Для «Специи» это первый сезон в серии А.

Зут с января 2020 года выступал в аренде у «Утрехта». Всего на его счету 27 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 33 мяча.

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