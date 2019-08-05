22:50 5 августа | Футбол — Трансферы

"Спартак" проявляет интерес к еще одному хавбеку АЗ. Опорник уже подписался на красно-белых в Instagram

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Как стало известно "СЭ", полузащитник АЗ и молодежной сборной Голландии Тен Копмейнерс может перейти в "Спартак".

В СМИ сообщали, что 21-летний Копмейнерс является мастером стандартных положений. Может сыграть в центре обороны и опорной зоне.

В прошлом сезоне хавбек провел 37 матчей за АЗ, забил 9 голов и отдал одну голевую передачу.

Голландец в понедельник подписался на красно-белых в Instagram и поприветствовал в красно-белом клубе своего бывшего партнера по команде: 5 августа "Спартак" объявил о переходе из АЗ другого 21-летнего полузащитника – Гуса Тила​.

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