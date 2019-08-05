"Спартак" подписал контракт с Тилом

Полузащитник Гус Тил перешел из АЗ в "Спартак", информирует официальный Twitter красно-белых.

В прошлом сезоне 21-летний хавбек провел 33 матча в чемпионате Голландии, забил 12 мячей и сделал 5 результативных передач. За основной состав АЗ он выступает с 2016 года. Портал transfermarkt.de оценивает Тила в 6 миллионов евро.

Полузащитник провел в составе сборной Голландии один матч, который пришелся на товарищескую встречу с Португалией (3:0).

Ранее сообщалось, что "Спартак" заплатит АЗ около 15 миллионов евро за Тила. Хавбек посетил матч 4-го тура красно-белых с "Динамо" (0:0).

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