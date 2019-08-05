"Спартак" объявил о переходе Тила из АЗ. Игрок выбрал номер Глушакова

Полузащитник Гус Тил перешел из АЗ в "Спартак", сообщает официальный сайт красно-белых. 21-летний центральный атакующий хавбек успешно прошел медосмотр.
Как ранее сообщал "СЭ", Тил подписал с красно-белыми контракт на четыре года. Сумма трансфера оценивается в 15 миллионов евро.
Тил выбрал в новом клубе 8-й номер. Ранее под ним выступал бывший капитан красно-белых, полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков.
😎 Пора наладить! pic.twitter.com/43es9Ob32W— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) August 5, 2019
В сезоне-2018/19 Тил провел 33 матча в чемпионате Голландии, забил 12 мячей и сделал 5 результативных передач. За основной состав АЗ он выступает с 2016 года. Полузащитник сыграл в составе сборной Голландии один матч, товарищескую встречу с Португалией (3:0).
Тил прилетел в Москву в субботу и посетил матч 4-го тура красно-белых с "Динамо" (0:0).
🔥 Гус Тиль стал игроком «Спартака»— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) August 5, 2019
Сегодня были улажены последние детали перехода полузащитника Гуса Тиля в «Спартак» из голландского АЗ. 21-летний центральный атакующий хавбек успешно прошел медосмотр и подписал с красно-белыми долгосрочный контракт. https://t.co/RjVnKVCmE7 pic.twitter.com/azvdlY28yN
Презирает роскошь, забивает грандам. Этот голландец хочет играть за "Спартак"
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Дополнительная информация
https://spartak.com/news/2019-08-05-gus_til_stal_igrokom_spartaka/