«СПАЛ» арендовал вратаря «Брюгге»
20 августа 2019, 18:08
Голкипер «Брюгге» Карло Летица перешел в «СПАЛ». Итальянский клуб взял 22-летнего хорвата в аренду на год с последующим правом выкупа, сообщает официальный сайт команды.
В прошлом сезоне Летица провел в чемпионате Бельгии 10 матчей. В «Брююге» он приехал из «Хайдука».
? Letica ? Biancazzurro! ???— SPAL (@spalferrara) August 20, 2019
Dobrodo?li Karlo!??
?? https://t.co/FqHlovL2rR#MaiSola #ForzaSPAL??? pic.twitter.com/i6eQqvsMgs
Самые обсуждаемые материалы
Материалы других СМИ
Загрузка...