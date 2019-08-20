«СПАЛ» арендовал вратаря «Брюгге»

Голкипер «Брюгге» Карло Летица перешел в «СПАЛ». Итальянский клуб взял 22-летнего хорвата в аренду на год с последующим правом выкупа, сообщает официальный сайт команды.

В прошлом сезоне Летица провел в чемпионате Бельгии 10 матчей. В «Брююге» он приехал из «Хайдука».