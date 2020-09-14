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Спаич проходит медобследование перед арендой в «Фейеноорд»

13:07
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Как стало известно «СЭ», защитник «Краснодара» Урош Спаич проходит медобследование перед подписанием контракта с «Фейеноордом». Голландский клуб арендует 27-летнего футболиста до конца сезона.

В текущем сезоне Тинькофф-Чемпионата России Спаич не выходил на поле, а в прошлом сезоне отметился одним голом в 15 встречах чемпионата России. За «Краснодар» он играет с 2018 года. Контракт серба рассчитан до лета 2023 года. (Александр Бобров)

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