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Совет директоров «Локомотива» рассмотрел кандидатуру Кокорина

26 марта 2020, 22:50
Александр Кокорин. Фото РПЛ
Александр Кокорин. Фото РПЛ
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Как стало известно «СЭ», форвард «Зенита» Александр Кокорин, который выступает на правах аренды за «Сочи», попал в сферу интересов «Локомотива». Однако на данный момент нельзя говорить о конкретных цифрах и договоренностях с 29-летним российским футболистом.

Сегодня состоялся совет директоров «Локомотива», где обсуждалась фамилия Кокорина и его возможного перехода в московскую команду.

При этом важно понимать, что вся ситуация вокруг Кокорина в последнее время носит не только чисто спортивный характер. И «Локомотив» явно не намерен вступать в какие-либо договоренности без предварительного согласования и точно не пойдет на конфликт с кем-либо, в том числе и с «Зенитом». Поэтому ситуация точно не будет развиваться стремительно, она потребует урегулирования вопроса на всех уровнях.

При этом «Зенит», судя по всему, вряд ли будет заинтересован в продлении отношений с Кокориным после череды скандальных событий последних месяцев. Впрочем, в любом случае трансфер в «Локомотив» будет возможен только после одобрения наверху. Это исключает поспешное решение вопроса.

В текущем сезоне Кокорин провел 4 матча за «Сочи», забил три гола и сделал одну результативную передачу.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

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проголосовало: 4237
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Сколько голов до конца чемпионата-2019/20 забьет в «Сочи» Александр Кокорин?
10 или больше
20.3%
От 6 до 9
44.0%
4 или 5
21.9%
Больше не забьет
13.7%
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