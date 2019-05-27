Сослан Таказов стал игроком "Тамбова"

Защитник Сослан Таказов перешел из "Армавира" в "Тамбов", сообщает официальный Твиттер одноименного клуба.
– Мы благодарим защитника за совместно проделанную работу и самоотдачу, а также от всей души желаем успехов в РПЛ, – написано в заявлении пресс-службы "Армавира".
В прошедшем сезоне 26-летний российский защитник провел 35 матчей в составе "Армавира" и забил два гола. Команда заняла 15-е место в турнирной таблице ФНЛ с 44 очками. "Тамбов" в следующем сезоне будет выступать в РПЛ.
Сослан Таказов подписал трудовое соглашение с «Тамбовом» @fctambov68 , ставшим победителем Олимп-Первенства ФНЛ сезона 2018/19. Мы благодарим защитника за совместно проделанную работу и самоотдачу, а также от всей души желаем успехов в РПЛ.#фкармавир #впередармавир #FCA pic.twitter.com/W9GtZ0aVha— ФК «Армавир» (@fcarmavir) 26 мая 2019 г.