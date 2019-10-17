Соперник «Локомотива» по Лиге чемпионов нацелился на Васкеса

Нападающий «Реала» Лукас Васкес может уйти из команды уже в январе, сообщает El Desmarque. По информации СМИ, 28-летний испанец недоволен отсутствием игровой практики.

На Васкеса претендуют 3 клуба: «Арсенал», «Рома» и «Байер», являющийся соперником «Локомотива» по Лиге чемпионов.

Фаворитом в борьбе за Васкеса называют «Рому», которая готова заплатить 17,3 миллиона евро клубу и удовлетворить запросы игрока по зарплате.

В текущем сезоне Васкес провел 8 матчей, в которых забил 1 гол.