Солтмурад Бакаев попрощался со «Спартаком» и объявил о переходе в «Рубин»

Полузащитник «Спартака» Солтмурад Бакаев в Instagram сообщил, что переходит в «Рубин».

— С этого момента я игрок казанского «Рубина»! — написал Бакаев. — Это большой клуб со славной историей, но что еще более важно, с великим будущим! Я, как и мой брат, часто в интервью отмечали необходимость развития и самосовершенствования, так вот я считаю, что сделал шаг в правильном направлении.

Я хотел бы поблагодарить всех тех, кто был рядом и поддерживал меня на этом пути. Это в первую очередь моя семья, благодаря которой я выбрал дело, которому хочу и буду посвящать свою жизнь. Большое спасибо болельщикам «Спартака» за то, что поддерживаете команду в любое время! Я очень благодарен руководству и персоналу «Спартака», благодаря этим людям моя мечта стать футболистом сбылась!

Впереди новая страница моей жизни, которая, я уверен, станет не менее важной и яркой, чем предыдущие!

Спасибо всем, кто был и будет рядом, я постараюсь сделать так, что бы все кто в меня верит, гордились мной!