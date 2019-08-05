"Сочи" подписал двухлетний контракт с Нобоа

"Сочи" подписал двухлетний контракт с полузащитником Кристианом Нобоа, сообщает официальный сайт новичка РПЛ. 34-летний эквадорец будет выступать за сочинцев под 16-м номером.
В прошлом сезоне Нобоа провел 13 матчей в составе сине-бело голубых, забил один гол и отдал одну голевую передачу.
Ранее хавбек выступал за "Рубин", "Динамо", "Ростов" и "Зенит"
Эквадорский полузащитник Кристиан Нобоа подписал с клубом двухлетний контракт. Ранее Нобоа выступал за казанский «Рубин», московское «Динамо», «Ростов» и петербургский «Зенит». В составе сочинцев эквадорец будет играть под 16-м номером.— Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) August 5, 2019
Добро пожаловать в Сочи, Кристиан! pic.twitter.com/kdXZ6KkJty
Дополнительная информация
http://www.pfcsochi.ru/news/events/2019-2020/noboa-stal-igrokom-sochi/
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