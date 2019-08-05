"Сочи" подписал двухлетний контракт с Нобоа

"Сочи" подписал двухлетний контракт с полузащитником Кристианом Нобоа, сообщает официальный сайт новичка РПЛ.​ 34-летний эквадорец будет выступать за сочинцев под 16-м номером.

В прошлом сезоне Нобоа провел 13 матчей в составе сине-бело голубых, забил один гол и отдал одну голевую передачу.

Ранее хавбек выступал за "Рубин", "Динамо", "Ростов" и "Зенит"