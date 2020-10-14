«Сочи» объявил о переходе хорватского форварда Дуганджича
11:11
Как ранее сообщал «СЭ», форвард Марко Дуганджич стал игроком «Сочи». 26-летний хорват успешно прошел медосмотр и будет выступать за команду под 17-м номером.
В прошлом сезоне Дуганджич в 18 матчах за румынский «Ботошани» забил 9 голов, в нынешнем — 3 гола в 6 встречах. Портал transfermarkt.de оценивает футболиста в 600 тысяч евро.
Состав футбольного клуба «Сочи» пополнил хорватский нападающий Марко Дуганджич.— Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) October 14, 2020
Игрок уже успешно прошел медосмотр и будет выступать за сочинцев под 17-м номером. pic.twitter.com/ujC4lpaQN3
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