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«Сочи» объявил о переходе хорватского форварда Дуганджича

11:11
Марко Дуганджич. Фото instagram.com
Марко Дуганджич. Фото instagram.com
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Как ранее сообщал «СЭ», форвард Марко Дуганджич стал игроком «Сочи». 26-летний хорват успешно прошел медосмотр и будет выступать за команду под 17-м номером.

В прошлом сезоне Дуганджич в 18 матчах за румынский «Ботошани» забил 9 голов, в нынешнем — 3 гола в 6 встречах. Портал transfermarkt.de оценивает футболиста в 600 тысяч евро.

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