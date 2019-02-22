"Сочи" арендовал Маргасова у "Локомотива"

Защитник "Локомотива" Тимофей Маргасов на правах аренды будет выступать до конца текущего сезона за "Сочи", сообщает официальный сайт московской команды. Контракт 26-летнего россиянина с железнодорожниками истекает летом 2020 года.
В текущем сезоне Маргасов не провел в составе "Локомотива" ни одной встречи.
"Сочи" занимает шестое место в турнирной таблице Олимп-ФНЛ после 24 туров с 38 очками.
⚡️ Официально: Тимофей Маргасов до конца сезона будет выступать за ФК "Сочи"https://t.co/kxAurbk1Mc pic.twitter.com/NyvoNCIHUE– ФК Локомотив (@fclokomotiv) 22 февраля 2019 г.
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