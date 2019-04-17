СМИ: "Ювентус" ведет переговоры по Жоау Фелишу

Нападающий "Бенфики" Жоау Фелиш может продолжить карьеру в "Ювентусе". Как сообщает AS, агент 19-летнего игрока Жорже Мендеш провел переговоры со спортивным директором туринцев Фабио Паратичи. Они обсудили возможную сделку.

Препятствием для трансфера может стать сумма отступных за игрока, которая составляет 120 миллионов евро. "Бенфика" хочет даже увеличить ее до 200 миллионов. Интерес к Фелишу проявлял и "Реал", но он не готов платить за него такие суммы.

В нынешнем сезоне Фелиш забил за "Бенфику" 16 мячей.