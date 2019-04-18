СМИ: "Ювентус" намерен продать Дибалу за 100 миллионов евро

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала может покинуть клуб в летнее трансферное окно. Как утверждает Tuttosport, "бьянконери" намерены продать 25-летнего аргентинца за 100 миллионов евро.

"Ювентус" хочет избавиться от Дибалы, чтобы профинансировать приобретение других футболистов, включая нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха или форварда "Интера" Мауро Икарди. Контракт Дибалы с туринским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

В текущем сезоне Дибала провел 39 матчей за "Ювентус", забил 10 голов и отдал 4 результативные передачи.

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