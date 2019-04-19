02:16 | Футбол — Трансферы

СМИ: "Ювентус" хочет приобрести Салаха

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Форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах входит в сферу интересов "Ювентуса", сообщают итальянские СМИ.

 Как информирует La  Gazzetta dello Sport, после поражения от "Аякса" в 1/4 финала Лиги чемпионов итальянский клуб хотел бы усилить атаку на следующий сезон. Среди главных трансферных приоритетов клуба находится и египтянин. Ранее сообщалось, что футболист хочет уйти из "Ливерпуля" из-за разногласий с главным тренером Юргеном Клоппом.

 В текущем сезоне 26-летний футболист провел 46 матчей за "Ливерпуль", забил 23 гола и отдал 11 голевых передач.

 Портал Transfermarkt оценивает его в 150 миллионов евро.

Все о чемпионате Италии – здесь.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/italy/

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