СМИ: Вальверде согласился на переход Гризманна в "Барселону"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде дал добро на подписание французского нападающего Антуана Гризманна, сообщают испанские СМИ. Ранее форвард объявил об уходе из "Атлетико".

До этого в СМИ появилась информация, что "Барса" заморозила трансфер из-за больших затрат на покупку игрока, а также из-за недовольства футболистов "Барсы".

По информации AS, Вальверде после консультаций с руководством одобрил приобретение игрока сборной Франции. Издание указывает, что футболиста, возможно, будут использовать на левом фланге атаки.

28-летний Антуан Гризманн в прошедшем сезоне провел 48 матчей за "Атлетико", забил 21 гол и отдал 10 результативных передач. Ранее сообщалось о его желании покинуть "Атлетико". По сообщениям СМИ, на француза также претендуют "ПСЖ" и "Манчестер Юнайтед".

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