СМИ: в случае ухода Погба "МЮ" купит Ракитича и Коутинью

"Манчестер Юнайтед" следит за полузащитниками "Барселоны" Филиппе Коутинью и Иваном Ракитичем, утверждает El Mundo Deportivo. По информации СМИ, оба футболиста входят в приоритетный лист трансферов "красных дьяволов".

"МЮ" уже расстался с хавбеком Андером Эррерой и может потерять Поля Погба, который хочет попробовать свои силы в новой команде. Руководство "Манчестер Юнайтед" намерено выделить средства на покупку Ракитича и Коутинью в данном случае.

В минувшем сезоне Коутинью провел 54 матча за "Барселону", забил 11 голов и отдал 5 результативных передач. Transfermarkt оценивает игрока в 90 миллионов евро.

Ракитич принял участие в 54 играх, забил 5 голов и отдал 10 результативных передач. Стоимость футболиста по transfermarkt.de – 40 миллионов евро.

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